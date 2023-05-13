В «Авангарде» прокомментировали подписание контракта с Игорем Мартыновым

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов высказался о подписании контракта с белорусским нападающим Игорем Мартыновым на один сезон.

«Молодой перспективный форвард, хорошо показавший себя в прошедшем сезоне. Мартынов обладает высокой скоростью, дриблингом, может как решить момент самостоятельно, так и сыграть в пас. Не уступает в борьбе, всегда бьётся до конца. Добавит скорости и бойцовских качеств нападению нашей команды», — передаёт слова Курьянова пресс-служба «Авангарда» в телеграм-канале.

24-летний Мартынов выступал за минскую команду последние четыре сезона. В прошедшей кампании на счету нападающего участие в 57 матчах регулярного чемпионата, 13 (5+8) очков при показателе полезности «-5». В плей-офф Мартынов отметился 2 (1+1) набранными очками в четырёх матчах, имея показатель полезности «0».