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«Адмирал» ведёт переговоры с трёхкратным обладателем Кубка Гагарина Максимом Чудиновым

«Адмирал» ведёт переговоры с трёхкратным обладателем Кубка Гагарина Максимом Чудиновым
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Владивостокский «Адмирал» ведёт переговоры с защитником Максимом Чудиновым. Об этом сообщил агент хоккеиста Александр Черных.

«Да, мы действительно ведём переговоры с «Адмиралом» по поводу Максима, но также есть другие заинтересованные в нём клубы», — приводятся слова Черных в телеграм-канале хоккейного агентства Winners.

В ноябре 2022 года казанский «Ак Барс» отказался от услуг 33-летнего защитника, который подписал контракт до конца сезона с московским «Спартаком». За команду Чудинов в 33 матчах регулярного чемпионата набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности «-5».

В Континентальной хоккейной лиге Чудинов ещё выступал за череповецкую «Северсталь», СКА (Санкт-Петербург) и омский «Авангард» На счету защитника три победы в Кубке Гагарина.

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