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Дания переиграла Венгрию в матче чемпионата мира по хоккею

Дания переиграла Венгрию в матче чемпионата мира по хоккею
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Сегодня, 13 мая, на стадионе «Нокиа-Арена» в финском городе Тампере состоялся матч Группы А чемпионата мира по хоккею. Встретились команды Венгрии и Дании. Финальная сирена зафиксировала победу датчан со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт за четыре минуты до окончания первого периода: Николай Элерс отличился с передач Никласа Йенсена и Патрика Русселля. Во втором периоде датчане увеличили преимущество: дубль оформил Элерс (Маркус Лауридсен, Никлас Йенсен). В третьей двадцатиминутке венгры отыграли одну шайбу благодаря Иштвану Шофрону (Бенце Сабо, Иштван Барталиш), но Мортен Поульсен (Матиас Лассен, Фредерик Сторм) вновь довёл преимущество датчан до двух шайб, установив окончательный счёт в матче — 3:1 в пользу Дании.

Завтра, 14 мая, сборная Дании проведёт матч с Францией (16:20 мск), Венгрию ждёт матч с США (12:20 мск).

ЧМ-2023. Группа A
13 мая 2023, суббота. 16:20 МСК
Венгрия
Окончен
1 : 3
Дания
0:1 Элерс (Йенсен, Русселль) – 15:55 (pp)   0:2 Элерс (Лауридсен, Йенсен) – 29:23 (pp)   1:2 Шофрон (Сабо, Барталиш) – 46:42   1:3 Поульсен (Лассен, Сторм) – 51:58
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