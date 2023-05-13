Дания переиграла Венгрию в матче чемпионата мира по хоккею

Сегодня, 13 мая, на стадионе «Нокиа-Арена» в финском городе Тампере состоялся матч Группы А чемпионата мира по хоккею. Встретились команды Венгрии и Дании. Финальная сирена зафиксировала победу датчан со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт за четыре минуты до окончания первого периода: Николай Элерс отличился с передач Никласа Йенсена и Патрика Русселля. Во втором периоде датчане увеличили преимущество: дубль оформил Элерс (Маркус Лауридсен, Никлас Йенсен). В третьей двадцатиминутке венгры отыграли одну шайбу благодаря Иштвану Шофрону (Бенце Сабо, Иштван Барталиш), но Мортен Поульсен (Матиас Лассен, Фредерик Сторм) вновь довёл преимущество датчан до двух шайб, установив окончательный счёт в матче — 3:1 в пользу Дании.

Завтра, 14 мая, сборная Дании проведёт матч с Францией (16:20 мск), Венгрию ждёт матч с США (12:20 мск).