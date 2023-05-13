Казахстан одержал вторую победу подряд на чемпионатах мира. До этого — семь поражений

Сборная Казахстана в своём первом матче на чемпионате мира 2023 года в серии буллитов обыграла команду Норвегии (4:3). Для подопечных Галыма Мамбеталиева это победа стала второй подряд на подобных турнирах: в заключительном для себя матче ЧМ-2022 они обыграли Италию (5:2), а до этого на чемпионатах мира потерпели семь поражений.

Норвегия уверенно начала встречу, оформив две шайбы к 10-й минуте матча: отличились Микаэль Хага (Маттиас Нёрстебё, Матиас Треттенес) и Оле Юлиан Хольм (Треттенес, Андреас Мартинсен). Казахстан в первом периоде ответил шайбой Максима Мухаметова (Батырлан Муратов, Адиль Бекетаев).

Во второй двадцатиминутке команды обменялись заброшенными шайбами: преимущество норвежцев увеличил Микаэль Хага (Филип Гранат, Нёрстебё), но у сборной Казахстана отрыв сократил Валерий Орехов (Кирилл Савицкий, Муратов). В третьем периоде Никита Михайлис (Евгений Рымарев, Роман Старченко) точным броском позволил Казахстану перевести игру в овертайм. Он также не выявил победителя, а в серии буллитов хоккеисты Казахстана оказались точнее.