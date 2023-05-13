Киф — о вылете «Торонто» из Кубка Стэнли: у нас была хорошая команда, чтобы выиграть кубок

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал вылет команды из розыгрыша Кубка Стэнли. Во втором раунде плей-офф канадцы уступили «Флориде Пантерз» (1-4) и покинули турнир.
«Для нашей команды это упущенная возможность. Я считаю, что у нас была достаточно хорошая команда, чтобы выиграть Кубок Стэнли, но мы этого не сделали», — приводит слова Кифа TSN.
Отметим, что у всех лидеров команды есть контракты на следующий сезон, за исключением центрального нападающего Райана О'Райлли и российского голкипера Ильи Самсонова. В этом году «Торонто» впервые за 19 лет прошёл первый раунд плей-офф НХЛ: в первом раунде они сумели в шести матчах обыграть «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Флорида» второй раз в своей истории вышла в финал Восточной конференции. В следующем раунде «Флорида» встретится с «Каролиной», которая в пяти матчах разобралась с «Нью-Джерси».
- 13 мая 2023
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