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Дубль Сакари Маннинена принёс Финляндии победу над Германией в матче ЧМ-2023

Дубль Сакари Маннинена принёс Финляндии победу над Германией в матче ЧМ-2023
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Сегодня, 13 мая, на стадионе «Нокиа-Арена» в финском городе Тампере прошёл матч Группы А чемпионата мира по хоккею. Встретились сборные Германии и Финляндии. Финальная сирена зафиксировала победу финской команды со счётом 4:3.

Счёт в матче открыли финны: отличился Йоэль Армиа (Каапо Какко, Олли Мяяття). Дальше Германия вышла вперёд благодаря точным броскам Марцеля Нёбельса (Даниэль Фишбух, Максимилиан Кастнер) и Кая Висмана (Кастнер, Нёбельс). Следом дубль в ворота немцев оформил бывший нападающий «Салавата Юлаева Сакари Маннинен, однако соперник вновь сравнял счёт благодаря Джону-Джейсону Петерке (Доминик Кагун, Фредерик Тиффельс). Победу Финляндии принёс Микко Лехтонен (Микко Рантанен, Атте Охтамаа).

15 мая сборная Германии встретится с США (16:20 мск), Финляндию ждёт игра со Швецией (20:20 мск).

ЧМ-2023. Группа A
13 мая 2023, суббота. 20:20 МСК
Германия
Окончен
3 : 4
Финляндия
0:1 Армиа (Какко, Мяяття) – 09:30   1:1 Нёбельс (Фишбух, Кастнер) – 17:45   2:1 Висман (Кастнер, Нёбельс) – 32:26   2:2 Маннинен (Капанен, Койвисто) – 34:09   2:3 Маннинен (Рантанен, Лехтонен) – 35:56 (pp)   3:3 Петерка (Кагун, Тиффельс) – 39:41 (pp)   3:4 Лехтонен (Рантанен, Хартикайнен) – 52:45
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