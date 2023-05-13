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Дубль Сакари Маннинена принёс Финляндии победу над Германией в матче ЧМ-2023

Сегодня, 13 мая, на стадионе «Нокиа-Арена» в финском городе Тампере прошёл матч Группы А чемпионата мира по хоккею. Встретились сборные Германии и Финляндии. Финальная сирена зафиксировала победу финской команды со счётом 4:3.

Счёт в матче открыли финны: отличился Йоэль Армиа (Каапо Какко, Олли Мяяття). Дальше Германия вышла вперёд благодаря точным броскам Марцеля Нёбельса (Даниэль Фишбух, Максимилиан Кастнер) и Кая Висмана (Кастнер, Нёбельс). Следом дубль в ворота немцев оформил бывший нападающий «Салавата Юлаева Сакари Маннинен, однако соперник вновь сравнял счёт благодаря Джону-Джейсону Петерке (Доминик Кагун, Фредерик Тиффельс). Победу Финляндии принёс Микко Лехтонен (Микко Рантанен, Атте Охтамаа).

15 мая сборная Германии встретится с США (16:20 мск), Финляндию ждёт игра со Швецией (20:20 мск).