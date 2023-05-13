Александр Нюландер высказался о возможном участии брата Вильяма на ЧМ-2023
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Нападающий сборной Швеции Александр Нюландер высказался о возможном воссоединении со своим братом Вильямом Нюландером на чемпионате мира. Нюландер-старший накануне вылетел с «Торонто Мэйпл Лифс» из розыгрыша Кубка Стэнли.
«Сыграть с братом на чемпионате мира? Это мечта. Мы говорили об этом с тех пор, когда, будучи молодыми, играли в одной команде, но этого так и ни разу не случилось. Было бы безумно интересно, если бы Вильям оказался здесь и смог играть. Это очень помогло бы нашей команде.
Уверен, он находится в хорошей форме, хоть и разочарован вылетом «Торонто» из Кубка Стэнли. Я говорю ему: «Теперь ты можешь прилететь сюда, брат». Посмотрим, что произойдёт», — передаёт слова Нюландера-младшего Aftonbladet.
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