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Александр Нюландер высказался о возможном участии брата Вильяма на ЧМ-2023

Александр Нюландер высказался о возможном участии брата Вильяма на ЧМ-2023
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Нападающий сборной Швеции Александр Нюландер высказался о возможном воссоединении со своим братом Вильямом Нюландером на чемпионате мира. Нюландер-старший накануне вылетел с «Торонто Мэйпл Лифс» из розыгрыша Кубка Стэнли.

«Сыграть с братом на чемпионате мира? Это мечта. Мы говорили об этом с тех пор, когда, будучи молодыми, играли в одной команде, но этого так и ни разу не случилось. Было бы безумно интересно, если бы Вильям оказался здесь и смог играть. Это очень помогло бы нашей команде.

Уверен, он находится в хорошей форме, хоть и разочарован вылетом «Торонто» из Кубка Стэнли. Я говорю ему: «Теперь ты можешь прилететь сюда, брат». Посмотрим, что произойдёт», — передаёт слова Нюландера-младшего Aftonbladet.

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