Ротенберг: Россия подготовила Казахстан к ЧМ-2023. Они звонили с благодарностью

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг вспомнил товарищеский турнир в Астане, по ходу которого россияне сыграли с действующим участником чемпионата мира командой Казахстана (3:0).
«Это мужская игра. А когда всё по‑настоящему, то рейтинги взлетают, и спонсоры в восторге. Реально все очень удивлены рейтингами наших игр. Таких цифр никто не ожидал! И это хоккей высочайшего уровня. Вы видели, как мы подготовили Казахстан на турнире в Астане, и теперь он на чемпионате мира победил Норвегию (4:3 Б).
Ну да, казахи не забили ни нам, ни белорусам. Но чем сложнее спарринги, тем легче в бою. А ведь Россия и Беларусь — это сильнейшие сборные. Казахи звонили и говорили, как нам благодарны», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 13 мая 2023
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