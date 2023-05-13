Роман Ротенберг: Федотов играет не хуже, чем Макар. Он заиграет ещё лучше него

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг похвалил защитника Максима Федотова за матч с командой Беларуси (2:1 ОТ) и сравнил его с хоккеистом «Колорадо» Кейлом Макаром.
«Максим Федотов показал наш русский характер. Он играет ничем не хуже, чем защитник «Колорадо» Кейл Макар. А почему все говорят о Макаре? Надо говорить о Максиме Федотове. А то все журналисты пишут только об НХЛ. А надо писать о наших игроках. Мы с Федотовым ещё поработаем, и в будущем он заиграет ещё лучше, чем Макар», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Решающий гол в овертайме игры с Беларусью забил форвард Василий Глотов с передачи Максима Федотова. Следующие матчи с командой Беларуси сборная «Россия 25» проведёт 15 и 16 мая в Минске.
- 13 мая 2023
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