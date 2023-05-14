Главный тренер сборной Казахстана: даже при счёте 1:3 не думали, что проиграем

Главный тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев прокомментировал победу над Норвегией (4:3 по буллитам) в первом матче на чемпионате мира – 2023.

«[Норвежцы] всегда играют в активный хоккей, хорошо катаются и двигаются. Мы их разбирали, готовились. Самое главное — ребята поверили в себя, что они могут играть и обыгрывать. Это не только сейчас, а давно. Я про тех ребят, которые были у меня. Они только пришли из молодёжной лиги. Они хотят дальше расти и побеждать. Знаете, даже при счёте 1:3 мы не думали, что проиграем. Знали, что переломим игру. Моменты всегда есть. Побеждает тот, кто играет до конца. [Два пропущенных гола в первом периоде] — это не мандраж. Сказалось, что мы в двух последних товарищеских матчах с Россией и Беларусью не забили голы. Нам нужен был один, чтобы ребята поверили, что могут забивать. Мы забили его, и пошло. Их не надо было даже сильно подгонять. Нужно было направить, соблюдать дисциплину. [В перерыве после второго периода сказал игрокам, что] ничего страшного, играем дальше. Мы победим этом матче, если будете выполнять то, что от вас требуют. Играть правильно, а не просто швырять шайбу куда попало. Играть в наш хоккей», — приводит слова Мамбеталиева Шайба.kz.

В следующем матче на чемпионате мира Казахстан сыграет с Чехией 14 мая. Начало встречи в 20:20 мск