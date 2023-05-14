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Павелски побил рекорд франшизы по количеству заброшенных шайб за одну серию

Форвард «Даллас Старз» Джо Павелски отметился заброшенной шайбой в матче с «Сиэтл Кракен». Игра завершились со счётом 6:3 в пользу «Сиэтла».

Теперь на счету Павелски восемь голов в серии. Таким образом, он побил рекорд франшизы по количеству заброшенных шайб за одну серию плей-офф.

Ему остался один гол в серии для того, чтобы повторить рекорд Юхана Франзена 2008 года. Тот за одну серию за «Детройт Ред Уингз» забросил девять шайб.

Счёт в серии между «Далласом» и «Сиэтлом» стал 3-3. Седьмой матч серии состоится 16 мая.

Напомним, в предыдущем раунде «Сиэтл» обыграл «Колорадо Эвеланш», а «Даллас» оказался сильнее в серии с «Миннесотой Уайлд»

В регулярном чемпионате «Сиэтл» финишировал на седьмом месте Западной конференции, набрав 100 очков. «Даллас», в свою очередь, занял четвёртое место, набрав 108 очков.