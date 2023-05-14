«Чикаго» продлил контракт с вратарём Арвидом Сёдербломом
Поделиться
«Чикаго» объявил о продлении контракта с вратарём Арвидом Сёдербломом. Сообщается, что контракт рассчитан на два года с кэпхитом $ 962,5 тыс. и является односторонним.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 23-летний швед провёл 15 матчей и продемонстрировал процент отражённых бросков 89,4 при коэффициенте надёжности 3.45.
В АХЛ голкипер сыграл в 33 матчах за «Рокфорд». Процент отражённых бросков составил 90,5 при коэффициенте надёжности 2.92.
Напомним, «Чикаго» выиграл лотерею драфта и будет выбирать под первым номером. С огромной долей вероятности «Блэкхоукс» выберут нападающего Коннора Бедарда. Драфт НХЛ — 2023 пройдёт с 28 по 29 июня в Нэшвилле (США).
Комментарии
- 14 мая 2023
-
11:15
-
10:57
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:15
-
07:51
-
04:51
-
02:55
-
02:39
- 13 мая 2023
-
23:30
-
23:23
-
23:15
-
23:05
-
22:57
-
22:45
-
22:34
-
22:32
-
22:19
-
22:06
-
21:53
-
21:51
-
21:30
-
21:13
-
21:05
-
20:10
-
19:37
-
19:21
-
18:52
Партнерский контент