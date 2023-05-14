«Чикаго» продлил контракт с вратарём Арвидом Сёдербломом

«Чикаго» объявил о продлении контракта с вратарём Арвидом Сёдербломом. Сообщается, что контракт рассчитан на два года с кэпхитом $ 962,5 тыс. и является односторонним.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 23-летний швед провёл 15 матчей и продемонстрировал процент отражённых бросков 89,4 при коэффициенте надёжности 3.45.

В АХЛ голкипер сыграл в 33 матчах за «Рокфорд». Процент отражённых бросков составил 90,5 при коэффициенте надёжности 2.92.

Напомним, «Чикаго» выиграл лотерею драфта и будет выбирать под первым номером. С огромной долей вероятности «Блэкхоукс» выберут нападающего Коннора Бедарда. Драфт НХЛ — 2023 пройдёт с 28 по 29 июня в Нэшвилле (США).