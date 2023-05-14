Фёдоров ответил на слова Ротенберга о том, что у ЦСКА «скоро закроется чемпионское окно»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал о взаимоотношениях с главным тренером СКА Романом Ротенбергом и ответил на его слова о том, что «у ЦСКА чемпионское окно скоро закроется, а у нас только открывается». Напомним, ЦСКА в прошедшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина второй год подряд.

«У нас нормальные отношения с Романом, рабочие, трудовые. Но я согласен с Игорем Вячеславовичем Есмантовичем (президент ХК ЦСКА. — Прим. «Чемпионата») — всё сказано на эмоциях. Наши ребята ответили, и я с ними согласен: ну что ж, окно закроется – полезем в форточку.

Хоккей такая штука, что всегда надо каждый матч, каждую тренировку доказывать, что ты достоин места в основном составе или достоин победы над любым соперником. Философия, она одна – в каждой игре и в каждой тренировке побеждать и себя, и учить партнёра, как побеждать вместе. Также и в игре побеждать надо не только соперника, но и себя тоже. Это принцип ЦСКА, который я чувствовал раньше игроком, а теперь тренером. Я его принимаю. Я готов работать на износ и в хорошем, и в плохом смысле этого слова, но и стараюсь облегчить нашей команде определённые действия», — цитирует Фёдорова «КП Спорт».

Напомним, Фёдоров был назван одним из трёх претендентов на приз лучшему главному тренеру прошедшего сезона КХЛ. ЦСКА в серии финала Западной конференции в шести матчах обыграл СКА.