Отец Суббэна призвал НХЛ запретить или ограничить рекламу азартных игр во время трансляций

Инициативная группа из провинции Онтарио, возглавляемая Карлом Суббаном, отцом бывшего защитника клубов НХЛ Пи Кея Суббэна, считает, что реклама азартных игр негативно влияет на канадское общество. Группа призвала лигу избавиться или хотя бы ограничить такую рекламу во время телетрансляций матчей НХЛ. Сообщается, что реклама азартных игр может составлять до 10 минут во время трансляции одной игры.

«Это большая проблема. Азартные игры вызывают сильную зависимость. Большая часть маркетинга сосредоточена на привлечении внимания молодёжи, а это самые уязвимые члены нашего общества.

«Азартные игры создают финансовые проблемы, стрессы для семей, молодёжи и детей, проблемы с психическим здоровьем, в том числе зависимость, и даже приводят к самоубийствам. Они находятся в списке документально подтверждённых экономических и социальных проблем, которые негативно влияют на канадцев», – говорится в заявлении группы.