Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан сборной «Россия 25» Бардаков покинул расположение команды из-за травмы

Капитан сборной «Россия 25» Бардаков покинул расположение команды из-за травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг сообщил, что капитан команды Захар Бардаков покинул расположение сборной из-за травмы, полученной в матче со сборной Беларуси.

«Капитан сборной России Захар Бардаков покинул расположение команды и будет восстанавливаться после травмы. Центрфорвард будет полностью готов к началу сезона. Желаем Захару здоровья», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, Бардакова травмировал партнёр по СКА Степан Фальковский, попавший одноклубнику клюшкой по лицу. Сам Ротенберг после матча сообщил, что не будет критиковать Фальковского, потому что это был игровой момент и жёсткая игра, которую специалист отрабатывает на тренировках питерского клуба.

В отсутствие Бардакова капитаном сборной назначен Александр Никишин.

Материалы по теме
Ротенберг — о фоле Фальковского на Бардакове: мы весь сезон так тренируемся в СКА
Третьяк — о травме Бардакова: так бывает, хоккеист должен выходить на лёд собранным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023