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«Соперник намеренно провоцировал меня». Пьетранджело — о своей дисквалификации

«Соперник намеренно провоцировал меня». Пьетранджело — о своей дисквалификации
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Защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело прокомментировал свою дисквалификацию на один матч за удар клюшкой форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля. Защитник пропустил пятый матч серии, в котором «Вегас» оказался сильнее, после чего повёл в серии со счётом 3-2. Игрок обороны считает, что соперник намеренно провоцировал его.

«Совершенно очевидно, что происходит. Я почти уверен, что это преднамеренные действия соперника против меня. Но Департаменту безопасности игроков НХЛ, похоже, было всё равно на это.

Я принимаю это и не собираюсь валяться на льду и изображать жертву. Я встану и буду играть так, как нужно. В конце концов, у нас есть работа и мы должны закрыть серию в следующей игре. Я весь вспотел, наблюдая за прошлой игрой со стороны», — цитирует защитника Sportsnet.

Шестой матч серии состоится 15 мая в Эдмонтоне.

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