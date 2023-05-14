Арбитр КХЛ: в дебютной игре увидел Ягра, и руки затряслись, чуть не выронил шайбу

Арбитр КХЛ Сергей Морозов вспомнил, как начинал свою карьеру в лиге, будучи линейным судьёй, и поделился эмоциями от первой встречи на льду с Яромиром Ягром.

«Встречались «Лада» и «Авангард». Главным был Виктор Гашилов, вторым линейным – Александр Дреев. Помню, стадион как кинотеатр. Одна огромная трибуна, забитая до отказа и уходящая в небеса. С другой стороны – сцена. А площадка в низине. «Волгарь» – очень необычное сооружение. А самое яркое впечатление – встреча с Яромиром Ягром. Помню, как он встал на вбрасывание, которое должен был провести именно я. От волнения затряслись руки. Стоял и думал, как не выронить шайбу. Когда её вбросил, будто камень свалился с плеч», — цитирует Морозова официальный сайт КХЛ.

Ягр выступал в КХЛ за «Авангард» с 2008 по 2011 год. Чешский нападающий участвовал в первом сезоне лиги. В прошлом сезоне 51-летний Ягр провёл за «Кладно» 26 матчей и набрал 14 (5+9) очков.