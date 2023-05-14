Новиков: в не самой сильной команде Сорокин добился достаточно серьёзных успехов

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил включение голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина в список претендентов на «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю сезона в НХЛ.

«То, что Илью Сорокина включили в список претендентов на звание лучшего вратаря сезона – это абсолютно заслуженно. В не самой сильной команде он добился достаточно серьёзных успехов, выведя её в плей-офф. Раньше нападающие говорили вратарям: «Можешь пропускать, мы всё равно забьём».

Сейчас уже далеко не те времена, поэтому от голкиперов зависит намного больше. У Сорокина достойные конкуренты – Хеллебайк и Улльмарк. Но я думаю, что у Ильи достаточно хорошие шансы в борьбе за «Везину». Новокузнецк в скором времени может отпраздновать очередную победу», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Напомним, другими номинантами на приз лучшему вратарю сезона стали швед Линус Улльмарк («Бостон Брюинз») и американец Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»).