«Сиэтл» — 3-я команда НХЛ, у которой обе дебютные серии в плей-офф дошли до 7 матчей

«Сиэтл Кракен» сравнял счёт в серии с «Даллас Старз», победив в шестой игре со счётом 6:3.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, «Кракен» — третья команда НХЛ за 53 года, чьи первые серии в плей-офф дошли до семи матчей.

Начиная с 1970 года такой старт был только у двух дебютирующих в плей-офф клубов – «Сан-Хосе Шаркс» (1994 и 1995, 3 серии подряд из 7 матчей) и «Миннесоты» (2003, 2). «Акулы» в 1994 году прошли «Детройт Ред Уингз» в первом раунде (4-3) и вылетели от «Торонто Мэйпл Лифс» во втором (3-4), а в 1995 году выбили «Калгари Флэймз» в первом раунде (4-3). «Уайлд» в 2003 году выбили «Колорадо» в первом раунде (4-3) и «Ванкувер Кэнакс» во втором (4-3).

Седьмой, решающий матч в серии «Даллас» — «Сиэтл» состоится на льду «звёзд» в ночь на 16 мая в 3:00 мск.