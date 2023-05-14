«Сиэтл» — 3-я команда НХЛ, у которой обе дебютные серии в плей-офф дошли до 7 матчей

«Сиэтл Кракен» сравнял счёт в серии с «Даллас Старз», победив в шестой игре со счётом 6:3.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, «Кракен» — третья команда НХЛ за 53 года, чьи первые серии в плей-офф дошли до семи матчей.
Начиная с 1970 года такой старт был только у двух дебютирующих в плей-офф клубов – «Сан-Хосе Шаркс» (1994 и 1995, 3 серии подряд из 7 матчей) и «Миннесоты» (2003, 2). «Акулы» в 1994 году прошли «Детройт Ред Уингз» в первом раунде (4-3) и вылетели от «Торонто Мэйпл Лифс» во втором (3-4), а в 1995 году выбили «Калгари Флэймз» в первом раунде (4-3). «Уайлд» в 2003 году выбили «Колорадо» в первом раунде (4-3) и «Ванкувер Кэнакс» во втором (4-3).
Седьмой, решающий матч в серии «Даллас» — «Сиэтл» состоится на льду «звёзд» в ночь на 16 мая в 3:00 мск.
- 14 мая 2023
-
19:00
-
18:46
-
18:43
-
18:18
-
17:51
-
17:34
-
17:08
-
16:53
-
16:41
-
16:27
-
16:12
-
15:55
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:41
-
14:20
-
13:55
-
13:35
-
13:11
-
12:40
-
12:10
-
11:55
-
11:40
-
11:15
-
10:57
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:30