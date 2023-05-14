Форвард ЦСКА Слепышев привёз Кубок Гагарина к сыну в школу

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев привёз Кубок Гагарина к сыну в школу и рассказал о планах на лето.
Фото: ХК ЦСКА
Фото: ХК ЦСКА
«С сыном возили Кубок Гагарина в школу. Ещё когда шёл плей-офф, мы с ним разговаривали об этом. Представляли, что было бы здорово привезти трофей в школу. В этом году сын пошёл в первый класс вместе со своими друзьями из садика. Они все наши болельщики, болеют за ЦСКА. В школе был огромный интерес к Кубку Гагарина, у многих родители смотрят хоккей. Было очень здорово! Приятно смотреть на ребятишек, как они радовались. Классно видеть искреннюю радость детей. Мы играем в хоккей, чтобы доставлять искренние эмоции. Особенно детям.
Какие планы на оставшуюся часть отпуска? Нужно дальше восстановиться, провести время с близкими и родными. Конечно, слетаем отдохнуть, потом съездим на малую родину. А дальше уже готовиться к новому сезону, приводить себя в форму. Отличные планы, впереди классное лето. Наверное, спустя какое-то буду скучать по команде, но пока — нет (смеётся)», — цитирует Слепышева сайт ЦСКА.
29-летний форвард за 27 матчей забросил 8 шайб и отдал 8 результативных передач.
- 14 мая 2023
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