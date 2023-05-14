Генменеджер «Миннесоты»: недоволен тем, как закончился сезон, но это не провал

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин подвёл итог сезона для команды.

«Я недоволен тем, как закончился сезон. Я не притворяюсь. Я делал всё возможное, чтобы показать хорошие вещи, которые сделала наша команда. Может быть, я делал это больше для себя. В течение года мы сделали несколько действительно хороших вещей. Мы много делали за последние пару лет в построении клуба. Обидно не пройти в следующий раунд. Но не считаю это полным провалом.

Есть ли вещи, которые нам нужно улучшить? Абсолютно. Есть ли определённые игроки, которые должны быть лучше как личности? Без сомнения. Нужно ли нам быть лучше в определённых областях под давлением? Да. Во всех. Но не могу оглянуться назад и сказать, что это был полный провал. Но при этом да, я в бешенстве», — цитирует Герина The Athletic.