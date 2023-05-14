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Валерий Каменский назвал главное качество голкипера «Флориды» Бобровского

Валерий Каменский назвал главное качество голкипера «Флориды» Бобровского
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Олимпийский чемпион Валерий Каменский оценил игру российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского, который установил клубный рекорд по количеству отражённых бросков в решающем матче серии Кубка Стэнли. В пятой встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:2 ОТ) вратарь совершил 50 сейвов.

«Сергей Бобровский вновь доказал, что является вратарём мирового класса. Как и высокий уровень нашей вратарской школы.

Какое главное качество я у него бы выделил? Работоспособность. Вы посмотрите, как он все 60 минут работает на площадке. Я его поздравляю и хочу пожелать двигаться дальше», — приводит слова Каменского «РИА Новости».

В финале Восточной конференции Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» сыграет с «Каролиной Харрикейнз».

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