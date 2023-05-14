Тренер «Стальных Лис»: Овечкин — не самый любимый хоккеист, но поражаюсь его стабильности

Главный тренер «Стальных Лис» Станислав Шумик рассказал, что одна из главных вещей в молодости состояла в том, чтобы избежать «звёздной болезни», и привёл в пример работоспособность капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Самое тяжёлое – пройти славу и медные трубы. Игрокам привожу в пример Овечкина. Не самый мой любимый хоккеист в игровом плане, но я поражаюсь его стабильности. Человек с седыми волосами выходит и забивает из «офиса».

Рассказываю парням, как он перестраивался. Овечкин ведь не всегда так забивал. В молодости он обыгрывал, исполнял финты. А с возрастом перестроился и понял, за счёт чего может играть, когда снизилась мобильность. Теперь он идёт за рекордом Уэйна Гретцки.

А когда Александр выиграл Кубок Стэнли? Когда Барри Тротц убедил его, что он полезен на обоих концах площадки. Человек стал легендой при жизни. Как можно быть таким стабильным! Мне кажется, если Александра ночью разбудить и позвать играть в хоккей, он пойдёт и забьёт пару голов из «офиса». Неважно, кто против него будет играть. Это и есть профессионализм. Никита Гребёнкин похож на него в этом плане: не любит проигрывать, нестандартный игрок с большим здоровьем и огромным желанием», — сказал Шумик в интервью КХЛ.

В регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 73 матча, в которых забросил 42 шайбы и отдал 33 голевые передачи, набрав в общей сложности 75 результативных баллов.