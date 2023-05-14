Экс-скаут сборной России: Бобровский проводит феноменальный плей-офф

Экс-скаут национальной и молодёжной сборных России Сергей Федотов оценил игру российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Думаю, можно взять десятки интервью у болельщиков, журналистов, специалистов, экспертов хоккея и они почти все в один голос голос скажут, что сейчас Сергей Бобровский проводит феноменальный плей-офф. Но мне кажется самым показательным будет мнение главного тренера. Никто не знает лучше дел внутри коллектива, чем главный тренер. Поэтому отсылаю к словам главного тренера «Флориды Пантерз» Пола Мориса, который заявил, что ключевой фактор успеха команды – это Сергей Бобровский.

В последнее время было очень много скепсиса по поводу большого контракта Бобровского, что он его не оправдывает. Зная Сергея, не скажу, что это ответ злопыхателям. Сергей не такой. Ему в общем-то наплевать на их мнение. Он действительно показывает какой-то запредельный космический уровень, который, в принципе, у него был, он ему свойственен. Это не то, что взялось из ниоткуда, это просто Сергей Бобровский. Мне кажется, сейчас он в оптимальном психологическом состоянии, в оптимальной физической форме. У него тоже был непростой сезон – были и травмы, и болезни. Поэтому Бобровский, безусловно, без каких-либо вариантов играет ключевую роль в том, что «Флорида» прошла по ходу плей-офф и «Бостон», и «Торонто».

Дальше будет только сложнее, потому что «Каролина», на мой вкус, главный претендент на Кубок Стэнли. Это самая сбалансированная, самая системная команда. Но даже если «Флорида» не попадёт в финал, не выиграет Восточную конференцию, этот плей-офф уже сейчас идёт под знаком Сергея Бобровского. Во всех предварительных вариантах он один из главных претендентов на «Конн Смайт Трофи» – приз лучшему игроку плей-офф», – сказал Федотов в интервью Metaratings.ru.

Бобровский установил клубный рекорд по количеству отражённых бросков в решающем матче серии Кубка Стэнли. В пятой встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:2 ОТ) вратарь совершил 50 сейвов.