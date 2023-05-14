Каменский — о награде «Лучший тренер сезона» в КХЛ: моё предпочтение, конечно, Фёдорову

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский рассказал, кого считает лучшим тренером прошедшего сезона в КХЛ. Напомним, 11 мая лига объявила номинантов на приз лучшему тренеру. В тройку претендентов попали Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс»), Игорь Ларионов («Торпедо») и Сергей Фёдоров (ЦСКА).
«Все три кандидатуры достойны. Но моё предпочтение, конечно, Сергею Фёдорову, который победил в Кубке Гагарина, и те серии семиматчевые, которые команда выиграла, считаю, что это его большая заслуга. Всегда тяжело завоевать кубок, а повторить ещё тяжелее, но, опять же, скажу, что и Ларионов достоин, и Билялетдинов. Считаю, что сейчас на данный момент это элита наших тренеров, которая молодёжь учит, и они показывают лучший хоккей», — сказал Каменский в интервью «ВсёПроСпорт».
Фёдоров стал обладателем второго Кубка Гагарина подряд. Под руководством специалиста армейский клуб не проиграл ни одной серии плей-офф за два года, а в седьмых матчах серий у Фёдорова 100% результат – пять из пяти. Специалист одержал 59 побед в 95 матчах у руля ЦСКА.
- 14 мая 2023
-
22:11
-
22:04
-
21:53
-
21:35
-
21:23
-
20:48
-
20:31
-
20:12
-
19:53
-
19:29
-
19:15
-
19:00
-
18:46
-
18:43
-
18:18
-
17:51
-
17:34
-
17:08
-
16:53
-
16:41
-
16:27
-
16:12
-
15:55
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:41
-
14:20
-
13:55
-
13:35
-
13:11
-
12:40
-
12:10
-
11:55
-
11:40