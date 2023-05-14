Каменский — о награде «Лучший тренер сезона» в КХЛ: моё предпочтение, конечно, Фёдорову

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский рассказал, кого считает лучшим тренером прошедшего сезона в КХЛ. Напомним, 11 мая лига объявила номинантов на приз лучшему тренеру. В тройку претендентов попали Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс»), Игорь Ларионов («Торпедо») и Сергей Фёдоров (ЦСКА).

«Все три кандидатуры достойны. Но моё предпочтение, конечно, Сергею Фёдорову, который победил в Кубке Гагарина, и те серии семиматчевые, которые команда выиграла, считаю, что это его большая заслуга. Всегда тяжело завоевать кубок, а повторить ещё тяжелее, но, опять же, скажу, что и Ларионов достоин, и Билялетдинов. Считаю, что сейчас на данный момент это элита наших тренеров, которая молодёжь учит, и они показывают лучший хоккей», — сказал Каменский в интервью «ВсёПроСпорт».

Фёдоров стал обладателем второго Кубка Гагарина подряд. Под руководством специалиста армейский клуб не проиграл ни одной серии плей-офф за два года, а в седьмых матчах серий у Фёдорова 100% результат – пять из пяти. Специалист одержал 59 побед в 95 матчах у руля ЦСКА.