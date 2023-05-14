Экс-арбитр: мог убедить тренеров, что я прав, даже если ошибся. Они не знают правил

Экс-судья Александр Зайцев рассказал о спорах игроков и тренеров с арбитрами.

«За всю карьеру я встречал всего двух-трёх хоккеистов, которые знали правила, вели себя адекватно и правильно общались с судьями. Все остальные – лезли напролом, наобум, пытались взять нахрапом. Но если раньше у игроков хотя бы было больше мастерства, то с ними было проще общаться. А теперь – бей-беги, люди из себя ничего не представляют и пытаются при этом спорить. Могу сказать, что сейчас эмоции у игроков совсем неадекватные. К сожалению, и тренеры совершенно не знают правила. Помню, подъезжал к ним, объяснял, почему принял то или иное решение, а по человеку было видно, что он «плывёт» – у него была только своя правда, выгодная именно его команде, а соперников как будто не существовало.

Из-за того, что тренеры не знают правила, я, помню, мог их убедить в том, что принял верное решение, хотя в действительности ошибся, и тренер, по идее, задаёт мне совершенно правильные резонные вопросы. И тренер соглашался со мной! Единственное исключение, которое приходит в голову – это Игорь Тузик. Вот он отлично знал правила, и его было не провести! Но я, конечно, говорю о каких-то небольших ошибках – например, судья рано поднял руку, рано свистнул, не обратил внимание, что высокоподнятой клюшкой сыграл свой же игрок и так далее. Речь не о взятии ворот, там если уж ошибся, то уже не отмажешься. Конечно, я всё же признавался тренерам, что совершил ошибку, но либо после матча, когда все уже остыли, либо вообще на следующий день», — сказал Зайцев в интервью Betonmobile.ru.