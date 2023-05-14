Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чехия одержала уверенную победу над сборной Казахстана, Седлак набрал три очка

В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира (группа В) между сборными Чехии и Казахстана. Победу со счётом 5:1 одержали чехи.

На девятой минуте первого периода Якуб Зборжил с передач Владимира Соботки и Лукаша Седлака открыл счёт в матче. На 16-й минуте первого периода Доминик Кубалик с передач Михала Кемпны и Лукаша Седлака сделал счёт 2:0.

На 12-й минуте второго периода Максим Мухаметов с передач Батырлана Муратова и Динмухамеда Кайыржана сократил отставание в счёте.

На второй минуте третьей двадцатиминутки Лукаш Седлак с передачи Давида Томашека забросил третью шайбу сборной Чехии. Спустя четыре минуты Ян Коштялек с передач Романа Червенки и Михаэля Шпачека сделал счёт 4:1. В конце третьего периода окончательный счёт установил Доминик Кубалик, реализовав преимущество «5х3».

Чехия в следующем матче сыграет со сборной Латвии 15 мая. Сборная Казахстана встретится со Швейцарией 16 мая.