Чемпионат мира по хоккею — 2023: результаты матчей 14 мая, турнирная таблица

На чемпионате мира по хоккею, проходящем в эти дни в Латвии и Финляндии, завершился третий игровой день. 14 мая было сыграно шесть матчей:

Группа «А»

США — Венгрия — 7:1;

Франция — Дания — 3:4 ОТ;

Швеция — Австрия — 5:0.

Группа «B»

Словения — Канада — 2:5;

Норвегия — Швейцария — 0:3;

Чехия — Казахстан — 5:1.

Группу А по итогам двух матчей возглавляет сборная США, набрав шесть результативных баллов. Лидером группы B является сборная Швейцарии (6 очков), впервые с 1939 года начав первенство планеты без пропущенных шайб в двух встречах. Замыкает группу А сборная Венгрии, группу B — сборная Словении. Команды по итогам двух матчей не набрали очков, забросив по две шайбы каждая.

Турнирная таблица чемпионата мира по итогам трёх игровых дней