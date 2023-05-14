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Чемпионат мира по хоккею — 2023: результаты матчей 14 мая, турнирная таблица

Чемпионат мира по хоккею — 2023: результаты матчей 14 мая, турнирная таблица
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На чемпионате мира по хоккею, проходящем в эти дни в Латвии и Финляндии, завершился третий игровой день. 14 мая было сыграно шесть матчей:

Группа «А»

США — Венгрия — 7:1;
Франция — Дания — 3:4 ОТ;
Швеция — Австрия — 5:0.

Группа «B»

Словения — Канада — 2:5;
Норвегия — Швейцария — 0:3;
Чехия — Казахстан — 5:1.

Группу А по итогам двух матчей возглавляет сборная США, набрав шесть результативных баллов. Лидером группы B является сборная Швейцарии (6 очков), впервые с 1939 года начав первенство планеты без пропущенных шайб в двух встречах. Замыкает группу А сборная Венгрии, группу B — сборная Словении. Команды по итогам двух матчей не набрали очков, забросив по две шайбы каждая.

Турнирная таблица чемпионата мира по итогам трёх игровых дней

Турнирная таблица ЧМ-2023 по хоккею
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