Чемпионат мира по хоккею — 2023: результаты матчей 14 мая, турнирная таблица
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На чемпионате мира по хоккею, проходящем в эти дни в Латвии и Финляндии, завершился третий игровой день. 14 мая было сыграно шесть матчей:
Группа «А»
США — Венгрия — 7:1;
Франция — Дания — 3:4 ОТ;
Швеция — Австрия — 5:0.
Группа «B»
Словения — Канада — 2:5;
Норвегия — Швейцария — 0:3;
Чехия — Казахстан — 5:1.
Группу А по итогам двух матчей возглавляет сборная США, набрав шесть результативных баллов. Лидером группы B является сборная Швейцарии (6 очков), впервые с 1939 года начав первенство планеты без пропущенных шайб в двух встречах. Замыкает группу А сборная Венгрии, группу B — сборная Словении. Команды по итогам двух матчей не набрали очков, забросив по две шайбы каждая.
Турнирная таблица чемпионата мира по итогам трёх игровых дней
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