The Hockey Writers оценил будущее голкипера Георгиева в «Колорадо»

Североамериканский портал The Hockey Writers оценил будущее российского вратаря Александра Георгиева в «Колорадо Эвеланш».
«Все вопросы о том, сможет ли Георгиев справиться с суровостью полного сезона, были легко сняты игрой голкипера. Он продемонстрировал хорошую игру в розыгрыше Кубка Стэнли и доказал, что может преуспеть в роли стартового вратаря.
Голкиперы в «Колорадо» уже давно затмеваются огневой мощью нападающих команды под руководством Натана Маккиннона. Тем не менее если учесть новости о том, что Габриэль Ландеског пропустит ещё один сезон, и в целом с учётом неопределённости в будущем некоторых нападающих наличие такой надёжной поддержки, как Георгиев, невозможно переоценить.
У Георгиева контракт с «лавинами» ещё на два сезона, и, похоже, ему есть куда расти. Если «Колорадо» сможет разобраться с глубиной атаки, Георгиев, возможно, сможет обеспечить «Колорадо» проход в более поздние раунды плей-офф», — сказано в статье.
- 14 мая 2023
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