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«Проснулись только во втором периоде». Форвард Казахстана — о поражении от Чехии

«Проснулись только во втором периоде». Форвард Казахстана — о поражении от Чехии
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Нападающий сборной Казахстана Батырлан Муратов подвёл итог поражения от сборной Чехии (1:5) в матче чемпионата мира — 2023.

«Думаю, это была хорошая игра. Мы не были готовы к первому периоду, проснулись только во втором. Да, мы проиграли, но это хороший опыт для нас. Казахстан учится и получает от этого удовольствие», — приводит слова Муратова официальный сайт Международной федерации хоккея.

Напомним, благодаря сегодняшней победе Чехия присоединилась к лидерам группы В Канаде и Швейцарии. У команд по шесть очков после двух игр. Казахстан остаётся на пятом месте, имея два очка в активе.

Чехия в следующем матче чемпионата мира сыграет со сборной Латвии 15 мая. Сборная Казахстана встретится со Швейцарией 16 мая.

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