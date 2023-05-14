«Проснулись только во втором периоде». Форвард Казахстана — о поражении от Чехии

Нападающий сборной Казахстана Батырлан Муратов подвёл итог поражения от сборной Чехии (1:5) в матче чемпионата мира — 2023.

«Думаю, это была хорошая игра. Мы не были готовы к первому периоду, проснулись только во втором. Да, мы проиграли, но это хороший опыт для нас. Казахстан учится и получает от этого удовольствие», — приводит слова Муратова официальный сайт Международной федерации хоккея.

Напомним, благодаря сегодняшней победе Чехия присоединилась к лидерам группы В Канаде и Швейцарии. У команд по шесть очков после двух игр. Казахстан остаётся на пятом месте, имея два очка в активе.

Чехия в следующем матче чемпионата мира сыграет со сборной Латвии 15 мая. Сборная Казахстана встретится со Швейцарией 16 мая.