«Вегас» и «Эдмонтон» забили три гола за 2 минуты и 43 секунды с начала матча

В эти минуты проходит шестой матч серии полуфинала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Вегас Голден Найтс». Встреча проходит в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс». На момент написания новости в игре второй период, хозяева ведут со счётом 2:1.

Начало встречи выдалось очень результативным. За 2 минуты и 43 секунды со старта поединка было забито сразу три шайбы. На 25-й секунде матча Райлли Смит открыл счёт во встрече. На 56-й секунде канадский форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид сравнял его. Спустя ещё полторы минуты Уоррен Фёгеле вывел «Эдмонтон» вперёд. В первом периоде голов больше забито не было.

Напомним, на данный момент «Вегас» ведёт в серии со счётом 3-2.