Макдэвид набрал 75 очков в 50 матчах плей-офф НХЛ. Это четвёртый результат в истории

В эти минуты проходит шестой матч серии полуфинала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Вегас Голден Найтс». Встреча проходит в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс». На момент написания новости в игре второй период, гости ведут со счётом 3:2.

На 56-й секунде матча канадский форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился заброшенной шайбой и сравнял счёт в игре, набрав 75-е очко в 50 матчах плей-офф НХЛ. Это четвёртый результат в истории лиги.

Лидером по данному показателю является Уэйн Гретцки, у которого 102 очка в первых 50 матчах плей-офф. На втором месте находится Марио Лемье — 97 очков. На третьем — Леон Драйзайтль — 77 очков.

Напомним, на данный момент «Вегас» ведёт в серии со счётом 3-2.