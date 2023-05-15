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Ассистентский дубль Барбашёва помог «Вегасу» выбить «Эдмонтон» из плей-офф НХЛ

Ассистентский дубль Барбашёва помог «Вегасу» выбить «Эдмонтон» из плей-офф НХЛ
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В Парадайсе (США) завершился шестой матч полуфинала Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Райлли Смит шведский форвард Вильям Карлссон, а также хет-трик оформил канадец Джонатан Маршессо. Российский форвард Иван Барбашёв записал в свой актив две результативные передачи.

У забивали в этом матче Коннор Макдэвид и Уоррен Фёгеле.«Ойлерз» вели в счёте, но волевую победу в конечном итоге одержали гости.

После сегодняшней игры счёт в серии стал 4-2 в пользу «Вегаса». Таким образом, команда вышла в полуфинал плей-офф НХЛ.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
15 мая 2023, понедельник. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Смит – 00:24 (5x5)   1:1 Макдэвид (Кулак, Кейн) – 00:55 (5x5)   2:1 Фёгеле (Райан, Маклауд) – 02:43 (5x5)   2:2 Маршессо (Барбашёв, Теодор) – 24:26 (5x5)   2:3 Маршессо (Мартинес, Барбашёв) – 27:44 (5x5)   2:4 Маршессо (Пьетранджело, Айкел) – 38:36 (4x4)   2:5 Карлссон (Руа) – 59:21 (en)
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