Ассистентский дубль Барбашёва помог «Вегасу» выбить «Эдмонтон» из плей-офф НХЛ

В Парадайсе (США) завершился шестой матч полуфинала Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Райлли Смит шведский форвард Вильям Карлссон, а также хет-трик оформил канадец Джонатан Маршессо. Российский форвард Иван Барбашёв записал в свой актив две результативные передачи.

У забивали в этом матче Коннор Макдэвид и Уоррен Фёгеле.«Ойлерз» вели в счёте, но волевую победу в конечном итоге одержали гости.

После сегодняшней игры счёт в серии стал 4-2 в пользу «Вегаса». Таким образом, команда вышла в полуфинал плей-офф НХЛ.