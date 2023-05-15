Новиков: цены Бобровскому сегодня нет ни в финансовом, ни в социальном плане

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил игру голкипера ««Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.
«В последнем матче с «Торонто» Бобровский отразил 52 броска. Какие-то броски были блокированы полевыми или прошли мимо ворот. Что же там тогда получалось? В него стреляли как из пулемёта. Если бы Бобровский так играл в регулярке, то выиграл бы «Везину» в одни ворота. Совершенно очевидно, что сегодня наши вратари взяли такую высоту, что я даже не знаю, кто сможет приблизиться к ним. Это хороший пример для подражания и развития ребят, которые становятся вратарями во всём мире.
У них особый подход к обучению и образ жизни. Бобровский, Василевский, Сорокин – это просто величайшие голкиперы, которые не только развивают вратарское искусство, но и привлекают к нему ребят во всём мире. В каждой стране есть свои кумиры, но наши ребята вышли за рамки национальных границ. Они уже находятся в общем мировом хоккейном пространстве. В этом плане их пример очень важен. Мы гордимся этими ребятами, они испытывают просто неимоверную нагрузку. Роль вратаря неоценима. Раньше говорили, что вратарь – это половина команды. Я же говорю, что это и есть команда. Цены Бобровскому сегодня просто нет ни в финансовом, ни в социальном плане», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».
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