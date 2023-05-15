Рябыкин: США на ЧМ и «Россия 25» играют в похожем стиле — быстро, агрессивно, в атаку

Чемпион России — 2005 в роли игрока и обладатель Кубка Гагарина — 2021 в роли тренера Дмитрий Рябыкин рассказал об играх чемпионата мира.

«Пока этот турнир только набирает ход, но уже есть хорошие игры. Понравилась сборная США — молодая, дерзкая. Задавила хозяев-финнов в первом матче чемпионата. Жаль, нет возможности посмотреть на фоне тех же американцев молодую сборную России. Обе команды играют в похожем стиле — быстро и агрессивно, в атаку.

Тяжело начала сборная Латвии — два поражения. Совсем недавно её возглавлял Боб Хартли, ему не было просто уезжать из «Авангарда» по ходу сезона КХЛ, объём работы был большой, но мы в штабе Омска старались ему помогать, все тренировки без Хартли были заранее расписаны до деталей.

Боб очень хорошо отзывался о латвийской команде, да и её костяк мы постоянно видели в КХЛ — в рижском «Динамо». Уровень латвийских ребят из «Динамо» — очень приличный, тем удивительнее такой старт. Но турнир довольно длинный, его формула не требует побеждать с первых встреч, так что всё ещё впереди», — сказал Рябыкин в интервью Russia-Hockey.ru.