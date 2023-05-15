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Серебряный призёр ОИ: «Россия 25» могла бы показать хороший результат на чемпионате мира

Серебряный призёр ОИ: «Россия 25» могла бы показать хороший результат на чемпионате мира
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Серебряный призёр Олимпийских игр и защитник «Локомотива» Александр Елесин заявил, что «Россия 25» показала бы хорошее выступление на проходящем в данный момент чемпионате мира.

«Сборная Казахстана — очень хороший соперник, с нами и белорусами они проходили один из этапов подготовки к турниру, уже одержали первую победу. У нас тоже очень хорошая команда, много сильных и разноплановых игроков, мы могли бы показать на чемпионате мира хороший результат, нам всё по зубам», — приводит слова Елесина ТАСС.

Напомним, заключительные матчи сборной «Россия 25» в майском турне пройдут в Минске со сборной Беларуси 15 и 16 мая. Начало матчей — в 19:10 и 19:00 мск соответственно. Сборная Казахстана в первой игре чемпионата мира одолела по буллитам Норвегию — 4:3. Во второй встрече она уступила Чехии — 1:5.

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