Защитник «Локомотива» Елесин рассказал, чего не хватило команде в Кубке Гагарина
Поделиться
Защитник «Локомотива» Александр Елесин подвёл итог сезона для железнодорожников.
«Считаю итоги сезона неудовлетворительными, мы не выполнили свою задачу. Что касается личных итогов, то всё привязывается к команде, если команда проигрывает, абсолютно неважно, как ты сыграл. Наверное, в плей-офф нам не хватило хладнокровия и опыта, но у нас был очень хороший соперник (ЦСКА), мы будем развиваться и расти дальше.
Мы будем расти, добавлять в тех компонентах, которые у нас не очень получались. Конечно, Кубок Гагарина является нашей главной задачей», — цитирует Елесина ТАСС.
27-летний защитник в прошлом сезоне в регулярке и плей-офф сыграл 76 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал 17 результативных передач, набрав в общей сложности 23 очка.
Елесин предположил, как бы сыграла «Россия 25» на чемпионате мира:
Комментарии
- 15 мая 2023
-
10:38
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:52
-
09:39
-
09:19
-
09:05
-
09:00
-
08:49
-
08:41
-
08:29
-
08:14
-
08:07
-
07:37
-
07:07
-
07:00
-
06:45
-
06:36
-
06:12
- 14 мая 2023
-
23:42
-
23:29
-
23:21
-
23:00
-
22:42
-
22:31
-
22:11
-
22:04
-
21:53
-
21:35
-
21:23
-
20:48
-
20:31
-
20:12
-
19:53
Партнерский контент