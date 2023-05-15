Защитник «Локомотива» Елесин рассказал, чего не хватило команде в Кубке Гагарина

Защитник «Локомотива» Александр Елесин подвёл итог сезона для железнодорожников.

«Считаю итоги сезона неудовлетворительными, мы не выполнили свою задачу. Что касается личных итогов, то всё привязывается к команде, если команда проигрывает, абсолютно неважно, как ты сыграл. Наверное, в плей-офф нам не хватило хладнокровия и опыта, но у нас был очень хороший соперник (ЦСКА), мы будем развиваться и расти дальше.

Мы будем расти, добавлять в тех компонентах, которые у нас не очень получались. Конечно, Кубок Гагарина является нашей главной задачей», — цитирует Елесина ТАСС.

27-летний защитник в прошлом сезоне в регулярке и плей-офф сыграл 76 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал 17 результативных передач, набрав в общей сложности 23 очка.