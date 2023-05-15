Форвард минского «Динамо» Павел Варфоломеев перешёл в «Адмирал»

Второй снайпер минского «Динамо» прошлого сезона Павел Варфоломеев перешёл в «Адмирал», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один год.
Варфоломеев в сезоне-2022/2023 провёл за минское «Динамо» 42 матча, в которых набрал 24 (14+10) очка. 28-летний нападающий за карьеру в Континентальной хоккейной лиге сыграл 318 матчей, в которых забросил 71 шайбу и отдал 62 результативные передачи, набрав в общей сложности 133 очка при показателе полезности «-30».
Напомним, «зубры» по итогам регулярки заняли восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В розыгрыше Кубка Гагарина минчане уступили в первом раунде СКА со счётом 2-4 в серии.
«Адмирал» в минувшем плей-офф КХЛ в первом раунде был сильнее «Салавата Юлаева» (4-2). В полуфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина «моряки» проиграли будущему финалисту турнира, «Ак Барсу», — 2-4.
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