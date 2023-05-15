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«Лада» заключила двухлетние контракты с голкипером и нападающим

«Лада» заключила двухлетние контракты с голкипером и нападающим
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Хоккейный клуб «Лада» заключил односторонние контракты на два сезона с вратарём Александром Трушковым и нападающим Иваном Романовым, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Трушков выступал за «Ладу» в ВХЛ последние два сезона. В сезоне-2022/2023 он одержал 23 победы в 42 матчах регулярного чемпионата с коэффициентом надёжности 2,26 и отразил 93,2% бросков по своим воротам, а также четыре раза записал на свой счёт «сухой» матч. В плей-офф на счету Александра две победы в четырёх матчах с коэффициентом надёжности 2,70 и с 92,8% отражённых бросков.

Романов также выступал за «Ладу» в последние два сезона. В сезоне-2022/2023 в 47 матчах регулярного чемпионата на его счету 33 (19+14) очка. В семи матчах плей-офф Иван забросил одну шайбу.

Напомним, в следующем сезоне «Лада» примет участие в Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Тольяттинский клуб вернулся в КХЛ после четырёх лет выступлений во Всероссийской хоккейной лиге.

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