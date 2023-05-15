Новиков: поездка «России 25» не сравнится с турами «Ласкового мая», она более серьёзна

Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал о важности майского турне «России 25», который проходит со 2 по 16 мая.

«Я думаю, что все специалисты одобряют идею этого турне. Альтернативы ему нет. Мы оказались в изоляции, и я полностью поддерживаю ФХР в том, что она делает всё для того, чтобы наша сборная не подверглась ржавчине и застою, а всё-таки раскручивала свой маховик. Очень важно, чтобы ребята надевали форму сборной России.

Конечно, эта поездка не сравнится с турами «Ласкового мая». Она более серьёзна в спортивном и политическом плане. Сборная проехалась по стране с выставочными матчами. Очень важно, что никто в федерации не сказал: «Ну, раз нас никуда не берут, то мы будем на печке спать». Ребята надевают форму сборной и со всей серьёзностью относятся к этим матчам. Конечно, в душе у них может закрасться мысль о том, что они хотели играть на чемпионате мира. Но ситуация такая, какая есть. Нужно искать моменты для того, чтобы её улучшить. Идёт пропаганда нашего хоккея внутри страны. Нам нужно поддерживать этот огонёк. Уважение к ребятам за то, что они серьёзно относятся к этим матчам. Там уже и травмы появились. Всё по-взрослому. Респект и пятёрка нашим функционерам.

Тем не менее нам нужно продолжать стучаться в закрытые двери для того, чтобы получить хоть какой-то просвет. Как пел Высоцкий: «Мы к ним в двери, а они – в окно», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Напомним, заключительные матчи сборной «Россия 25» в майском турне пройдут в Минске со сборной Беларуси 15 и 16 мая.