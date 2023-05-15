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ФХР рассмотрит возможность проведения матча национальной команды в Самарской области

ФХР рассмотрит возможность проведения матча национальной команды в Самарской области
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Президент ФХР Владислав Третьяк вместе с губернатором области Дмитрием Азаровым открыли в Самаре соревнования на Кубок Третьяка для команд 2012 года рождения.

«Я искренне благодарен Дмитрию Азарову за то, что он уделяет много внимания развитию хоккея в Самарской области. Благодаря усилиям губернатора регион добивается успехов на очень важных направлениях, например, развитие инфраструктуры. Сейчас мы открывали Кубок Третьяка в новом шикарном дворце. На его месте совсем недавно была старенькая арена, на лёд которой я выходил ещё во времена своей игровой карьеры. Дмитрий Игоревич несколько лет назад пообещал, что будет новый стадион, и сдержал слово. При поддержке ФХР область привлекла к проекту ещё и федеральное финансирование.

В Самарской области очень качественная вертикаль подготовки хоккеистов, обширная система детско-юношеских соревнований. Например, Кубок Третьяка проходит в регионе уже более 15 лет. Во время нашей встречи Дмитрий Игоревич признался, что на самарской земле с восторгом следят за матчами команды «Россия 25». Губернатор попросил, чтобы в будущем сезоне один из таких международных матчей прошёл в Самарской области. Я пообещал Дмитрию Азарову, что ФХР обязательно рассмотрит такую возможность. Регион достоин того, чтобы увидеть матчи российской сборной вживую», — цитирует Третьяка ТАСС.

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