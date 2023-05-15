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Обладатель Кубка Гагарина ЦСКА чаще других клубов КХЛ проверялся РУСАДА в апреле

Обладатель Кубка Гагарина ЦСКА чаще других клубов КХЛ проверялся РУСАДА в апреле
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в апреле протестировало 40 игроков Континентальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС. Каждый четвёртый проверенный на допинг спортсмен представлял столичный ЦСКА.

РУСАДА в апреле проверило на допинг игроков ЦСКА Даррена Дица, Ярослава Дыбленко, Михаила Григоренко, Павла Карнаухова, Константина Окулова, Прохора Полтапова, Адама Рейдеборна, Александра Шарыченкова, Всеволода Скотникова и Антона Слепышева.

РУСАДА во второй месяц весны также протестировало девять хоккеистов казанского «Ак Барса», который уступил ЦСКА в финале Кубка Гагарина, семь игроков из СКА, четырёх — из омского «Авангарда», по два — из нижнекамского «Нефтехимика», ярославского «Локомотива» и нижегородского «Торпедо», по одному — из магнитогорского «Металлурга», челябинского «Трактора», владивостокского «Адмирала» и подмосковного «Витязя».

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