Обладатель Кубка Гагарина ЦСКА чаще других клубов КХЛ проверялся РУСАДА в апреле

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в апреле протестировало 40 игроков Континентальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС. Каждый четвёртый проверенный на допинг спортсмен представлял столичный ЦСКА.
РУСАДА в апреле проверило на допинг игроков ЦСКА Даррена Дица, Ярослава Дыбленко, Михаила Григоренко, Павла Карнаухова, Константина Окулова, Прохора Полтапова, Адама Рейдеборна, Александра Шарыченкова, Всеволода Скотникова и Антона Слепышева.
РУСАДА во второй месяц весны также протестировало девять хоккеистов казанского «Ак Барса», который уступил ЦСКА в финале Кубка Гагарина, семь игроков из СКА, четырёх — из омского «Авангарда», по два — из нижнекамского «Нефтехимика», ярославского «Локомотива» и нижегородского «Торпедо», по одному — из магнитогорского «Металлурга», челябинского «Трактора», владивостокского «Адмирала» и подмосковного «Витязя».
- 15 мая 2023
-
15:01
-
14:29
-
14:06
-
13:46
-
13:28
-
13:10
-
13:00
-
12:40
-
12:26
-
12:17
-
12:10
-
11:59
-
11:40
-
11:25
-
11:14
-
11:05
-
11:00
-
10:38
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:52
-
09:39
-
09:19
-
09:05
-
09:00
-
08:49
-
08:41
-
08:29
-
08:14
-
08:07
-
07:37
-
07:07
-
07:00
-
06:45