Обладатель Кубка Гагарина ЦСКА чаще других клубов КХЛ проверялся РУСАДА в апреле

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в апреле протестировало 40 игроков Континентальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС. Каждый четвёртый проверенный на допинг спортсмен представлял столичный ЦСКА.

РУСАДА в апреле проверило на допинг игроков ЦСКА Даррена Дица, Ярослава Дыбленко, Михаила Григоренко, Павла Карнаухова, Константина Окулова, Прохора Полтапова, Адама Рейдеборна, Александра Шарыченкова, Всеволода Скотникова и Антона Слепышева.

РУСАДА во второй месяц весны также протестировало девять хоккеистов казанского «Ак Барса», который уступил ЦСКА в финале Кубка Гагарина, семь игроков из СКА, четырёх — из омского «Авангарда», по два — из нижнекамского «Нефтехимика», ярославского «Локомотива» и нижегородского «Торпедо», по одному — из магнитогорского «Металлурга», челябинского «Трактора», владивостокского «Адмирала» и подмосковного «Витязя».