Форвард «Лос-Анджелеса» Фиала присоединился к сборной Швейцарии на чемпионате мира

Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Кевин Фиала присоединился к сборной Швейцарии на чемпионате мира, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея.

26-летний Фиала за 69 матчей набрал 72 (23+49) очка в прошедшем регулярном сезоне за «Лос-Анджелес Кингз». Это будет его пятый чемпионат мира, самым успешным из которых стал турнир в 2018 году, когда он помог Швейцарии выиграть серебро. Он также играл на молодёжном чемпионате мира и чемпионате мира до 18 лет в 2014 году.

Сайт ИИХФ также сообщает, что сборную Словакии пополнил 19-летний защитник Шимон Немец, который стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине.

Шведскую сборную пополнили форвард «Сан-Хосе Шаркс» Фабиан Зеттерлунд и бывший нападающий «Сочи» и «Нефтехимика» Линус Юханссон.