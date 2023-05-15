Экс-форвард «Ак Барса» прокомментировал свой переход в «Айсберен Берлин»

Канадский нападающий Патрис Кормье, последние пять сезонов проведший в командах Континентальной хоккейной лиги, прокомментировал свой переход в команду «Айсберен Берлин». Она представляет Немецкую хоккейную лигу.

«Мы с семьёй с нетерпением ждём возможности оказаться в Берлине. Слышали только положительные отзывы о команде и городе. Поскольку я уже знаком с некоторыми из моих новых товарищей, мне будет легче освоиться», — приводит слова Кормье пресс-служба «Айсберен Берлин» на официальном сайте.

Два прошедших сезона Кормье провёл в составе «Автомобилиста» в Континентальной хоккейной лиге, а ранее также выступал за «Ак Барс» и «Барыс». В минувшей кампании Кормье в 55 матчах регулярного чемпионата набрал 19 (7+12) очков при показателе полезности «+6». В плей-офф канадец провёл семь матчей и набрал 2 (0+2) очка с показателем полезности «-2».