Финляндия — Швеция: стартовые составы команд на матч ЧМ-2023 по хоккею

Сегодня, 15 мая, на стадионе «Нокиа-Арена» в Финляндии состоится матч группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встретятся сборные Финляндии и Швеции. Начало матча запланировано на 20:20 мск.
Стартовый состав Финляндии:
Ларми (Олкинуора);
Лехтонен — Охтамаа, Маннинен — Хартикайнен — Рантанен;
Мяяття — Койвисто, Армиа — Саллинен, Какко;
Сеппяля — Покка; Песонен, Капанен — Ламмикко;
Матинпало — Фриман, Оксанен — Бьёрнинен — Анттила.
Стартовый состав Швеции:
Юханссон (Валльстедт);
Сандин, Тёммернес — Рэймонд, Карлсон, Нюландер;
Пудас, Линдхольм — Петерссон, Линдхольм, Грундстрём;
Бенгтссон, Немет — Линдберг, Берггрен, Зеттерлунд;
Сёренсен, де ла Роуз, Сильверберг.
Сборная Финляндии в первом матче на ЧМ-2023 уступила США (2:3), а затем победила Германию (3:4). Сборная Швеции обыграла Германию (1:0) и Австрию (5:0).
- 15 мая 2023
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