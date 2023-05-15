Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Финляндия — Швеция: стартовые составы команд на матч ЧМ-2023 по хоккею

Сегодня, 15 мая, на стадионе «Нокиа-Арена» в Финляндии состоится матч группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встретятся сборные Финляндии и Швеции. Начало матча запланировано на 20:20 мск.

Стартовый состав Финляндии:

Ларми (Олкинуора);

Лехтонен — Охтамаа, Маннинен — Хартикайнен — Рантанен;

Мяяття — Койвисто, Армиа — Саллинен, Какко;

Сеппяля — Покка; Песонен, Капанен — Ламмикко;

Матинпало — Фриман, Оксанен — Бьёрнинен — Анттила.

Стартовый состав Швеции:

Юханссон (Валльстедт);

Сандин, Тёммернес — Рэймонд, Карлсон, Нюландер;

Пудас, Линдхольм — Петерссон, Линдхольм, Грундстрём;

Бенгтссон, Немет — Линдберг, Берггрен, Зеттерлунд;

Сёренсен, де ла Роуз, Сильверберг.

Сборная Финляндии в первом матче на ЧМ-2023 уступила США (2:3), а затем победила Германию (3:4). Сборная Швеции обыграла Германию (1:0) и Австрию (5:0).