«Лос-Анджелес» близок к продлению контракта с Владиславом Гавриковым — The Athletic
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Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Владислав Гавриков, который по окончании сезона станет неограниченно свободным агентом, близок к продлению контракта с командой. Об этом сообщает The Athletic.
27-летний Гавриков был выбран под общим 159-м номером на драфте НХЛ – 2015 командой «Коламбус Блю Джекетс». Он был обменян 1 марта 2023 года в «Кингз» и вместе с вратарём Йоонасом Корписало отправился в «Кингз». В обратном направлении перешёл голкипер Джонатан Куик, а также «Коламбус» получил два выбора драфта.
В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Владислав Гавриков в 72 матчах набрал 19 (6+13) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф на счету российского защитника 6 матчей и 1 (0+1) набранное очко с показателем полезности «+5».
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