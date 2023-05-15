«Лос-Анджелес» близок к продлению контракта с Владиславом Гавриковым — The Athletic

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Владислав Гавриков, который по окончании сезона станет неограниченно свободным агентом, близок к продлению контракта с командой. Об этом сообщает The Athletic.

27-летний Гавриков был выбран под общим 159-м номером на драфте НХЛ – 2015 командой «Коламбус Блю Джекетс». Он был обменян 1 марта 2023 года в «Кингз» и вместе с вратарём Йоонасом Корписало отправился в «Кингз». В обратном направлении перешёл голкипер Джонатан Куик, а также «Коламбус» получил два выбора драфта.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Владислав Гавриков в 72 матчах набрал 19 (6+13) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф на счету российского защитника 6 матчей и 1 (0+1) набранное очко с показателем полезности «+5».