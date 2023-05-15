Игрок «Автомобилиста» перешёл в солигорский «Шахтёр»

Солигорский «Шахтёр» в своём телеграм-канале объявил о подписании контракта с российским нападающим Денисом Еркиным.

Свою карьеру Еркин начал в команде Молодёжной хоккейной лиги «Мамонты Югры», в сезоне-2017/2018 дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, где провёл три матча за «Югру». В 2018 году Еркин перешёл в «Горняк», выступающий в Высшей хоккейной лиге, большую часть сезона выступал за «Авто» Екатеринбург, в составе которого набрал 54 (19+35) очка в 78 встречах и стал серебряным призёром Кубка Харламова. Всего в МХЛ Денис провёл 198 матчей, набрав 167 очков. В сезоне-2019/2020 перешёл в клуб ВХЛ «Хумо» (Ташкент), а затем вернулся в систему «Автомобилиста». Последние три сезона выступает за «Горняк-УГМК» (ВХЛ).

В минувшем сезоне в 43 матчах форвард набрал 28 (8+20) очков. В плей-офф добавил ещё 12 игр, в которых занёс в актив 9 (1+8) очков. По итогам сезона хоккеист стал лучшим бомбардиром команды.