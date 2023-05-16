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Ассист Дадонова помог «Далласу» выйти в полуфинал Кубка Стэнли

Ассист Дадонова помог «Далласу» выйти в полуфинал Кубка Стэнли
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Завершился седьмой матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча проходила в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

В первом периоде команды забить друг другу не смогли. Счёт в матче был открыт в концовке второго периода благодаря точному броску финского нападающего хозяев Роопе Хинца. В середине третьего игрового отрезка Уайатт Джонстон удвоил преимущества «Далласа». Результативную передачу в свой актив записал российский нападающий Евгений Дадонов.

За 18 секунд до финальной сирены датский форвард гостей Оливер Бьёркстранд сократил отставание своей команды в счёте, однако не спас «Сиэтл» от поражения.

Таким образом, «Даллас» выиграл серию со счётом 4-3 и вышел в полуфинал турнира, где сыграет с «Вегасом».

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 7-й матч
16 мая 2023, вторник. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Хинц – 35:59 (5x5)   2:0 Джонстон (Дадонов, Харли) – 52:48 (5x5)   2:1 Бьёркстранд (Гурд) – 59:41 (6x5)
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