Чемпионат мира по хоккею — 2023: расписание матчей 16 мая

Сегодня, 16 мая, пройдёт пятый игровой день чемпионата мира по хоккею – 2023, который проводится в Финляндии и Латвии. Групповые матчи турнира состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.
Расписание матчей на 16 мая:
Группа А
16:20 мск. Дания — Австрия
20:20 мск. Франция — Венгрия
Группа B
16:20 мск. Словакия — Норвегия
20:20 мск. Швейцария — Казахстан
Матчи группы A пройдут на «Нокиа-Арене» в Тампере, открытой в прошлом году перед чемпионатом мира – 2022. Группа B проведёт свои матчи на «Арене-Рига», где выступало рижское «Динамо», когда играло в КХЛ.
Действующим чемпионом является сборная Финляндии.
Во вчерашнем матче Сборные Канады и Словакии обменялись точными бросками в первом периоде, а затем до серии буллитов не могли выявить победителя. Решающий буллит у канадцев реализовал нападающий Джек Куинн.
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