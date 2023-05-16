Чемпионат мира по хоккею — 2023: расписание матчей 16 мая

Сегодня, 16 мая, пройдёт пятый игровой день чемпионата мира по хоккею – 2023, который проводится в Финляндии и Латвии. Групповые матчи турнира состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.

Расписание матчей на 16 мая:

Группа А

16:20 мск. Дания — Австрия

20:20 мск. Франция — Венгрия

Группа B

16:20 мск. Словакия — Норвегия

20:20 мск. Швейцария — Казахстан

Матчи группы A пройдут на «Нокиа-Арене» в Тампере, открытой в прошлом году перед чемпионатом мира – 2022. Группа B проведёт свои матчи на «Арене-Рига», где выступало рижское «Динамо», когда играло в КХЛ.

Действующим чемпионом является сборная Финляндии.

Во вчерашнем матче Сборные Канады и Словакии обменялись точными бросками в первом периоде, а затем до серии буллитов не могли выявить победителя. Решающий буллит у канадцев реализовал нападающий Джек Куинн.