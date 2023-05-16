Дебур уступает только Боумэну по числу команд, которые он выводил в полуфинал плей-офф НХЛ

Завершился седьмой матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча проходила в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:1, благодаря которой они вышли в полуфинал Кубка Стэнли. Таким образом, «Даллас» стал четвёртым клубом, который их главный тренер Питер Дебур выводил в полуфинал турнира.
Лишь один тренер в истории НХЛ выводил большее количество команд в полуфинал. Им является Скотти Боумэн, которой с пятью разными клубами доходил до полуфинальной стадии.
Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является «Колорадо Эвеланш», ранее покинувший турнир.
Также отметим, что в каждой из четырёх претендующих на победу в турнире команд есть как минимум один представитель России.
- 16 мая 2023
-
08:03
-
07:52
-
07:30
-
07:15
-
07:01
-
06:52
-
06:40
-
06:30
-
06:20
-
06:13
-
06:11
-
06:01
-
05:49
-
05:34
- 15 мая 2023
-
23:30
-
23:30
-
22:55
-
22:53
-
22:35
-
22:19
-
21:38
-
21:15
-
20:40
-
20:06
-
19:27
-
19:13
-
19:11
-
18:35
-
18:30
-
18:24
-
18:11
-
18:05
-
17:46
-
17:30
-
17:15