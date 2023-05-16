Дебур уступает только Боумэну по числу команд, которые он выводил в полуфинал плей-офф НХЛ

Завершился седьмой матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча проходила в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:1, благодаря которой они вышли в полуфинал Кубка Стэнли. Таким образом, «Даллас» стал четвёртым клубом, который их главный тренер Питер Дебур выводил в полуфинал турнира.

Лишь один тренер в истории НХЛ выводил большее количество команд в полуфинал. Им является Скотти Боумэн, которой с пятью разными клубами доходил до полуфинальной стадии.

Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является «Колорадо Эвеланш», ранее покинувший турнир.

Также отметим, что в каждой из четырёх претендующих на победу в турнире команд есть как минимум один представитель России.